Какая начальная форма у глаголов с суффиксом БРОСИЛА, ВЫКАТИЛ, ПРИДУМАЛА, УСТРОИЛ, ПОДНЯЛ, ВЫПЯТИЛ, РАССТАВИЛ, ВСПОМНИЛ,
Русский язык
Какая начальная форма у глаголов с суффиксом БРОСИЛА, ВЫКАТИЛ, ПРИДУМАЛА, УСТРОИЛ, ПОДНЯЛ, ВЫПЯТИЛ, РАССТАВИЛ, ВСПОМНИЛ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь то бросить,выкатить,придумать,устроить,поднять,выпятить,расставить,вспомнить.
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