Какая начальная форма у слова Знаний Предложение: Жажда (чего?) знаний.

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Какая начальная форма у слова Знаний Предложение: Жажда (чего?) знаний.
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Гость:
Начальная форма у слова знаний - знания
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