Какая начальная форма у слова Знаний Предложение: Жажда (чего?) знаний.
Русский язык
Какая начальная форма у слова Знаний Предложение: Жажда (чего?) знаний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма у слова знаний - знания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В солнечную погоду тень от флага равна 12 м. Недалеко от него стоит человек, рост ко??орого 1,65 м , а длина его тени равна 2,2 м. Найдите высоту ф...
Математика
В фирме «Чистая вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчи??ывается по формуле C=6500+4000n, где n — число колец, установлен...
Алгебра