В фирме «Чистая вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчи??ывается по формуле C=6500+4000n, где n — число колец, установленных в колодце. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 11 коле...

Математика

В фирме «Чистая вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчи??ывается по формуле C=6500+4000n, где n — число колец, установленных в колодце. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 11 колец. Ответ укажите в рублях.

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