Чем отличается труд животных от труда человека

Гость: Гость:

Труд человека - это работа , занятие какими-то делами, забота о природе и т. д. Труд животного - это совсем другое , животное добывает себе пищу , стоит себе жилища и т.д.человек может всё например вскопать грядки или почистить картошку,развести костёр и тд. а животные многово не могут в отличии от человека ,но у них развиты другие инстинкты к труду например охранять дом , защищать хозяина, охотиться,добывать себе самостоятельно пищу(если это дикое животное),давать молоко, и тд.