Чем отличается труд животных от труда человека

Обществознание
Чем отличается труд животных от труда человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Труд человека - это работа , занятие какими-то делами, забота о природе и  т. д. Труд животного - это совсем другое , животное добывает себе пищу , стоит себе жилища и т.д.человек может всё например  вскопать грядки или почистить картошку,развести костёр и тд. а животные многово не могут в отличии от человека  ,но у них развиты другие инстинкты  к труду например охранять дом , защищать хозяина, охотиться,добывать себе самостоятельно пищу(если это дикое животное),давать молоко, и тд.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Первая столица нашего государства!!!8 букв
Ответить
Математика
Упростите знач.выражения и найдите его значение при а=-2,8;b=-11,4; 4,28+(-6,8)+a+(-2,28)+b+(-5,2).
Ответить
Обществознание
Что теряет или выигрывает страна от эмиграций квалифицированных работников и специалистов?
Ответить
Литература
Какое впечатление произвела на вас история, рассказанная Куприным? Как менялось ваше настроение, какие чувства вы испытывали по ходу чтения рассказ...
Ответить
Алгебра
Рациональные уравнения Решите уравнение:
Ответить