Какое впечатление произвела на вас история, рассказанная Куприным? Как менялось ваше настроение, какие чувства вы испытывали по ходу чтения рассказа? Как вы думаете ,почему Куприн опубликовал рассказ с подзаголовком "истинное п...

Гость: Гость:

2.Сначала моё настроение было выражено сочувствием. Мне было жалко эту семью. Постепенно оно заменялось чувством безысходности: казалось, что этой семье уже ничего не может помочь. Но чудо все-таки случилось, и я был счастлив. 3 .Потому что оно правдивое и было на самом деле . 5.Витрины гастронома автор описывает, чтобы вызвать в восприятии яркие ассоциации и визуальные образы и показать, насколько дети были голодны.