Какое впечатление произвела на вас история, рассказанная Куприным? Как менялось ваше настроение, какие чувства вы испытывали по ходу чтения рассказа? Как вы думаете ,почему Куприн опубликовал рассказ с подзаголовком "истинное п...
Литература
Какое впечатление произвела на вас история, рассказанная Куприным? Как менялось ваше настроение, какие чувства вы испытывали по ходу чтения рассказа? Как вы думаете ,почему Куприн опубликовал рассказ с подзаголовком "истинное происшествие "? Какие признаки рожденстаенского или святочного рассказа присущи произведению куприна? Почему писать так подобно описаывает витрины гастронома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Сначала моё настроение было выражено сочувствием. Мне было жалко эту семью. Постепенно оно заменялось чувством безысходности: казалось, что этой семье уже ничего не может помочь. Но чудо все-таки случилось, и я был счастлив. 3 .Потому что оно правдивое и было на самом деле . 5.Витрины гастронома автор описывает, чтобы вызвать в восприятии яркие ассоциации и визуальные образы и показать, насколько дети были голодны.
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