Почему завязалась дружба между детьми „В дурном обществе“

Гость: Гость:

Повесть В.Г. Короленко называется «В дурном обществе». Это произведение заставило меня задуматься о многих важных вещах. В повести рассказывается о сыне судьи, который подружился с детьми, живущими в трущобах. Главный герой Вася еще не задумывался о том, как тяжело живется детям из других – бедных – слоев общества. Попав в общество Валека и Маруси, он понял, насколько тяжелы нищета и одиночество. Валеку исполнилось девять лет, но он был «худой и тонкий, как тростинка». Несмотря на это, мальчик вел себя как взрослый. Да это и неудивительно – сама жизнь научила его этому. К тому же у Валеку было о ком заботиться – о его младшей сестре Марусе. Девочке было всего четыре года и она была серьезно больна: «Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика...» Страшно, что надежды на выздоровление у Маруси не было – потому что у героев не было денег и заботы старших. Чтобы подчеркнуть контраст между детьми из «хорошего» и «дурного» общества, писатель сравнивает Марусю с сестрой Васи – Соней: «... Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту». Но, несмотря на тяжелые условия жизни, Вася и Маруся оставались хорошими людьми. Вася сразу почувствовал к ним симпатию и желание дружить. Герой жалел и сочувствовал брату и сестре, которым приходится воровать, чтобы не умереть с голода, которым приходилось жить в подземелье, высасывающем из них жизнь. Васю преследовала «острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли». Новые друзья не только раскрыли в Васе лучшие черты его характера – умение дружить, сочувствовать, готовность помочь другим. Благодаря «детям подземелья» герой изменил – в лучшую сторону - свое отношение к отцу. Мальчик думал, что тот его не любит. Слова Валека о том, что судья — лучший человек в городе, заставили Васю по-новому посмотреть на отца. Таким образом, повесть Короленко «В дурном обществе» учит любви, добру и пониманию. Читая ее, я думал о том, как ужасно одиночество, как важно иметь свой дом, как необходимо проявлять сочувствие и оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается.