Помогите пож Запишите в виде многочлена 27х^3-1
Алгебра
Помогите пож Запишите в виде многочлена 27х^3-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27х^3-1=(3х-1)(9х^2+3х+1)
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