Какой фразеологизм построен правильно? Отложить дело в длинный ящик. Надо уморить червячка. Хранить как зеницу ока. Муха носа не подточит. Эти события играли большое значение в его жизни.
Математика
Какой фразеологизм построен правильно? Отложить дело в длинный ящик. Надо уморить червячка. Хранить как зеницу ока. Муха носа не подточит. Эти события играли большое значение в его жизни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хранить как зеницу ока.
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