Какой фразеологизм построен правильно? Отложить дело в длинный ящик. Надо уморить червячка. Хранить как зеницу ока. Муха носа не подточит. Эти события играли большое значение в его жизни.

Математика

Какой фразеологизм построен правильно? Отложить дело в длинный ящик. Надо уморить червячка. Хранить как зеницу ока. Муха носа не подточит. Эти события играли большое значение в его жизни.

Автор: Гость