Части речи слова жирафом усталый долгая ловкость упрямое
Русский язык
Части речи слова жирафом усталый долгая ловкость упрямое
Ответ(ы) на вопрос:
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Жирафом,ловкость-существивельные. Усталый,долгая,упрямое-прилагательные.
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