Помогите пожалуйста! задание: подберите и запишите пословицы и поговорки народов своего края о дружбе и взаимопомощи, добре и справедливости.

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Помогите пожалуйста! задание: подберите и запишите пословицы и поговорки народов своего края о дружбе и взаимопомощи, добре и справедливости.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословицы о дружбе, добре и взаимопомощи Благодари того, кто оказывает тебе благодеяние. Живи – не скупись, с друзьями делись. Не гони коня кнутом, а гони – овсом. Учись доброму, так худое на ум не пойдёт. Худой мир лучше доброй ссоры. Кто справедлив и честен, тот и успевает.то избавился от страстей – тот свободен. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и если ответ понятен.Надеюсь помог. :
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