Девиз к названию команды "роза"

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Девиз к названию команды "роза"
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Автор: Гость
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Гость:
Роза супер,роза класс,кто не верит тому в глаз
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