(a+2b)^2-(a-2b)^2 пожаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааалуйста

Математика
(a+2b)^2-(a-2b)^2 пожаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+2b)^2-(a-2b)^2 = (a+2b)^2--2^2 = 2^2--2^2 = 0

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