подберите слова синонимы к словпм необъятный , неохватный

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подберите слова синонимы к словпм необъятный , неохватный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой или широкий, неохватный-значит очень большой аш неохватить.
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