Глубина Тихого, Северного Ледовитого, Южного, Индийского, Атлантического океанов. СРОЧНО!!!

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Максимальная глубина Тихого океана - 10994 м. Глубина Северного Ледовитого океана - 5527 м. Глубина Южного океана - 8428 м. Глубина Индийского океана - 7729 м. Глубина Атлантического океана - 8742 м.