Как решить это неравенство 5-x^2lt;=0

Алгебра
Как решить это неравенство 5-x^2lt;=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-x^2<=0 (V5-x)(V5+x)<=0 _______-_____[-V5]______+_____[V5]____-______ Ответ: x e (- беск.; -V5] U [V5; + беск.) V- знак квадратного корня
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