Как решить это неравенство 5-x^2lt;=0
Алгебра
Как решить это неравенство 5-x^2lt;=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-x^2<=0 (V5-x)(V5+x)<=0 _______-_____[-V5]______+_____[V5]____-______ Ответ: x e (- беск.; -V5] U [V5; + беск.) V- знак квадратного корня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На театральном празднике в Афинах побывало 54000 зрителей половина зрителей посмот??ело Please пьеса ибсена 3 часть оставшихся пьесы еврипида остал...
Математика
Химия
Определить массу раствора серной кислоты( массовая доля H₂SO₄ в котором 30%), который потребуется для полной нейтрализации 200г раствора щёлочи( ма...