На театральном празднике в Афинах побывало 54000 зрителей половина зрителей посмот??ело Please пьеса ибсена 3 часть оставшихся пьесы еврипида остальная пьесы софокла сколько зрителей посмотрело плинтуса в углах

Гость: Гость:

ВЫЧИСЛЯЕМ 1) 1/3 * 54000 = 17000 - посмотрела PLEASE 2) Осталось и смотрело Еврипида (54000-17000)*(1/3) = 12000 . 3) 17000 -12000 = 5000 - смотрели СОФОКЛА 4) на плинтусах и в углах - никого не было