Составь и запиши два предложения с именем прилагательным "удивительный" В первом предложении употреби это прилагательное в форме среднего рода, единственного числа, предложного падежа.
Русский язык
Составь и запиши два предложения с именем прилагательным "удивительный" В первом предложении употреби это прилагательное в форме среднего рода, единственного числа, предложного падежа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мегя сегодня удевительный день.(1пред). Когда я спала,я видела удевительный сон.(2пред).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы