Составь и запиши два предложения с именем прилагательным "удивительный" В первом предложении употреби это прилагательное в форме среднего рода, единственного числа, предложного падежа.

Русский язык
Составь и запиши два предложения с именем прилагательным "удивительный" В первом предложении употреби это прилагательное в форме среднего рода, единственного числа, предложного падежа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мегя сегодня удевительный день.(1пред). Когда я спала,я видела удевительный сон.(2пред).
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