Составь и запиши два предложения с именем прилагательным "удивительный" В первом предложении употреби это прилагательное в форме среднего рода, единственного числа, предложного падежа.

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Составь и запиши два предложения с именем прилагательным "удивительный" В первом предложении употреби это прилагательное в форме среднего рода, единственного числа, предложного падежа.

Автор: Гость