самый интересный герой в комедии ревизор напишите сочинение срочно всем спасибо ??ольшое
Литература
самый интересный герой в комедии ревизор напишите сочинение срочно всем спасибо ??ольшое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня самым интересным персонажем в пьесе является, несомненно, Хлестаков. Это и главный герой, и человек своеобразного темперамента. Характер Хлестакова резко отличается от характера всех чиновников города, считающих, что за всяким умным человеком «водятся грешки» (то есть, что взятки брать не грешно, а умно), но сказать, что Хлестаков положительный герой, мы не можем. Хлестаков любит рисоваться, кокетничать и изображать то, чего нет. Попросту, он любит приврать. «Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню», «У меня первый дом в Петербурге»…. Он очень легкомысленен: «У меня все это вдруг», «Необыкновенная легкость мыслей». Хлестаков ни разу в пьесе логически не оценивал ситуацию, у него безудержная фантазия и он не способен на долгое уныние (видимо, Гоголь открыл один из русских национальных типов). Многие герои, говоря о Хлестакове, употребляют выражения: «Ни сё ни то; чёрт знает что такое!»; «Точно туман какой-то ошеломил, чёрт попутал!» Хоть «Ревизор» не фантастическое произведение, и в нем нет никаких ведьм и чертей (как, например, в «Ночи перед Рождеством»), но чёрт все равно остается в речах людей. Может быть, так Гоголь хотел показать фантастичность картины преувеличенного заблуждения.
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