Когда туристы прошли 28 км , им осталось пройти 1/4 того, что они прошли .сколько всег?? км должны пройти туристы ?

Математика

Когда туристы прошли 28 км , им осталось пройти 1/4 того, что они прошли .сколько всег?? км должны пройти туристы ?

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