Когда туристы прошли 28 км , им осталось пройти 1/4 того, что они прошли .сколько всег?? км должны пройти туристы ?
Математика
Когда туристы прошли 28 км , им осталось пройти 1/4 того, что они прошли .сколько всег?? км должны пройти туристы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28:4=7км осталось пройти; 2)28+7=35 км; Ответ: 35 км весь путь
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