В каких предложениях есть дополнения. 1.Выдался как то зимой ясный денёк. 2.Надя встала на лыжи и побежала на луг. 3.Он точно спал под снежным одеялом. 4.Девочка расчистила снег и замерла. 5. На промерзшей земле среди засо...

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В каких предложениях есть дополнения. 1.Выдался как то зимой ясный денёк. 2.Надя встала на лыжи и побежала на луг. 3.Он точно спал под снежным одеялом. 4.Девочка расчистила снег и замерла. 5. На промерзшей земле среди засохших травинок она заметила живые стебельки лютика. 6.Он цвел до первых заморозков. 7.И даже под снегом цветы и бутоны не погибли! 8.И лепесточки в мороз не осыпались! 9.Значит, и в январе есть на лугу цветы и травы!

Автор: Гость