Помогите, пожалуйста, составить рассказ или стих используя эти слова: машина, трава, дорога, ехать, вдруг, колесо, остановиться, гвоздь, шина, снимать, одевать, ключ, дырка, лопнуть, деревья, леса, поля, дальше, клей, принести,...

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Помогите, пожалуйста, составить рассказ или стих используя эти слова: машина, трава, дорога, ехать, вдруг, колесо, остановиться, гвоздь, шина, снимать, одевать, ключ, дырка, лопнуть, деревья, леса, поля, дальше, клей, принести, бензин, отдых, лето, солнце, жара, небо, облака, рядом, море, хорошо, крепко, близко, далеко.

Автор: Гость