Что означает имя валерия

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Валерия - это имя латинского происхождения, переводится как "крепкая". Но не стоит понимать значение ее имени в смысле "сильная физически". Сила Валерии заключается в ее духе.Она переносит все сложности, встречающиеся на ее пути, с гордо поднятой головой, мужественно сносит все тяготы и горести, которыми ее наказывает жизнь. Валерия - лидер практически в любой компании, с ней не соскучишься; как бы ей ни было грустно или плохо, она не станет показывать свое состояние окружающим.