Что означает имя валерия

Окружающий мир
Что означает имя валерия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валерия - это имя латинского происхождения, переводится как "крепкая". Но не стоит понимать значение ее имени в смысле "сильная физически". Сила Валерии заключается в ее духе.Она переносит все сложности, встречающиеся на ее пути, с гордо поднятой головой, мужественно сносит все тяготы и горести, которыми ее наказывает жизнь. Валерия - лидер практически в любой компании, с ней не соскучишься; как бы ей ни было грустно или плохо, она не станет показывать свое состояние окружающим. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сколько лет было Пушкину когда он умер? Ребята, помогите!!!!! Дам лучший знак
Ответить
Математика
В 6,5 кг свинины содержится 26,6 кг жиров сколько жиров содержится 10,5 кг такой свинин???
Ответить
Геометрия
Решите пожалуйста задачу номер 12
Ответить
Литература
Самый интересный герой в комедии ревизор
Ответить
Химия
Решите цепочку уравнений Na--->NaOH--->Na2O--->Na2SO4--->NaOH
Ответить