Решите пожалуйста задачу номер 12

Геометрия
Решите пожалуйста задачу номер 12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует правило: Вписанный угол равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу: β=α/2 пр этом за α мы принимаем угол bac β = 70 => угол bac = 140 
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