ВОПРОС: USE WHICH OR WHO TO COMPLETE THE SENTENCES. 1)... LIVES IN CANADA? - MR WILSON DOES. 2)... OF THEM LIVES IN CANADA? - MMR WILSON DOES. 3)... LIKES TRAVELLING? - BETTY DOES. 4)... OF THE GIRLS LIKES TRAVELLING? - BET...
Английский язык
ВОПРОС: USE WHICH OR WHO TO COMPLETE THE SENTENCES. 1)... LIVES IN CANADA? - MR WILSON DOES. 2)... OF THEM LIVES IN CANADA? - MMR WILSON DOES. 3)... LIKES TRAVELLING? - BETTY DOES. 4)... OF THE GIRLS LIKES TRAVELLING? - BETTY DOES 5)... CAN SPEAK ENGLISH? - JOHN DOES 6)... OF YOU CAN SPEAK ENGLISH? - JOHN DOES
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Who, which, who, which, who, which
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