Прочитайте ряды слов и скажите что между ними общего как называются такие слова р??спределите их по склонениям и запишите в три столбика объясните правописание выделенных слов какому типу склонения относятся. вздор ерунда чуш...

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Прочитайте ряды слов и скажите что между ними общего как называются такие слова р??спределите их по склонениям и запишите в три столбика объясните правописание выделенных слов какому типу склонения относятся. вздор ерунда чушь вранье неправда ложь рассказ история повесть. речь беседа разговор. Труд работа деятельность. Тишина, тишь, безмолвие. вещь предмет штука. Помогите умоляю. А то опять два получу. В журнале очень много двоек. Хочу исправить, непонимаю. Помогите

Автор: Гость