Прочитайте ряды слов и скажите что между ними общего как называются такие слова р??спределите их по склонениям и запишите в три столбика объясните правописание выделенных слов какому типу склонения относятся. вздор ерунда чуш...
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Прочитайте ряды слов и скажите что между ними общего как называются такие слова р??спределите их по склонениям и запишите в три столбика объясните правописание выделенных слов какому типу склонения относятся. вздор ерунда чушь вранье неправда ложь рассказ история повесть. речь беседа разговор. Труд работа деятельность. Тишина, тишь, безмолвие. вещь предмет штука. Помогите умоляю. А то опять два получу. В журнале очень много двоек. Хочу исправить, непонимаю. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Что между словами общего? Как их называют? – Эти существительные являются словами – синонимами (синонимы - слова близкие по значению). 1 склонение (женский и мужской род, окончание –а, -я): ерунда, неправда, история, беседа, работа, тишина, штука. 2 склонение (мужской род (нулевое окончание) и средний род (окончание –о, -е): вздор, вранье, рассказ, разговор, труд, безмолвие, предмет. 3 склонение (женский род, окончание –ь): чушь, ложь, повесть, речь, деятельность, тишь, вещь.
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