Пожалуйста, объясните (нормально) зачем нужно знать географию. Я не могу ответить ??ебе на этот вопрос, и поэтому не могу нормально учить и запоминать её. Помогите пожалуйста, географ! ;-)

География
Пожалуйста, объясните (нормально) зачем нужно знать географию. Я не могу ответить ??ебе на этот вопрос, и поэтому не могу нормально учить и запоминать её. Помогите пожалуйста, географ! ;-)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы знать мир, чтобы быть не тупой и не только знать пару стран а знать и города,речки, какая самая большая гора и так далее.
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