Пожалуйста, объясните (нормально) зачем нужно знать географию. Я не могу ответить ??ебе на этот вопрос, и поэтому не могу нормально учить и запоминать её. Помогите пожалуйста, географ! ;-)

География

Пожалуйста, объясните (нормально) зачем нужно знать географию. Я не могу ответить ??ебе на этот вопрос, и поэтому не могу нормально учить и запоминать её. Помогите пожалуйста, географ! ;-)

Автор: Гость