Бог крон небольшое сообщение 5 класс
История
Бог крон небольшое сообщение 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великий бог Времени, один из титанов, являлся отцом Зевса. Ему предсказали, что его победит один из его детей и боясь лишится власти он поедал своих детей. Его жена Рея подсунула ему вместо маленького Зевса камень, тем самым сохранив ему жизнь. Когда Зевс вырос он освободил братьев и сестер, подсунув Кроносу волшебное зелье, а его самого скинул в тартар.
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