Бог крон небольшое сообщение 5 класс

Гость: Гость:

Великий бог Времени, один из титанов, являлся отцом Зевса. Ему предсказали, что его победит один из его детей и боясь лишится власти он поедал своих детей. Его жена Рея подсунула ему вместо маленького Зевса камень, тем самым сохранив ему жизнь. Когда Зевс вырос он освободил братьев и сестер, подсунув Кроносу волшебное зелье, а его самого скинул в тартар.