Смотрятся ветви с тоской в глубину,травы кивают ей с тёмного дна. 1.выпишите словосочетания с вопросами

Русский язык
Смотрятся ветви с тоской в глубину,травы кивают ей с тёмного дна. 1.выпишите словосочетания с вопросами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрятся (как?) с тоскою смотрятся (куда?) в глубину кивают (кому?) ей кивают (откуда?) с дна с дна (какого?) темного
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