Представьте что к вам в гости приехал человек из другой страны.Что вы раскажитеем?? о столице нашей родины.
Русский язык
Представьте что к вам в гости приехал человек из другой страны.Что вы раскажитеем?? о столице нашей родины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва — величественная столица Российской Федерации, крупнейший по численности населения город России и Европы (более 11 млн. человек). Москва является крупнейшим экономическим, политическим, научным, культурным и, конечно же, туристическим центром страны. Ежедневно миллионы людей из разных уголков нашей страны и стран зарубежья приезжают сюда по своим делам: одни решить вопросы с коллегами по бизнесу, другие учиться или работать, а третьи — туристы — прогуляться по знаменитым улочкам города и посмотреть достопримечательности. Все достопримечательности и маршруты по ним изучайте вместе с нашим разделом «Маршруты по Москве».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Put the verbs in brackets into the Present Perfect or Present Perfect Continuous. A:You look really tired.What have you been doing (do) all day? ...
Английский язык
Окружающий мир