Представьте что к вам в гости приехал человек из другой страны.Что вы раскажитеем?? о столице нашей родины.

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Москва — величественная столица Российской Федерации, крупнейший по численности населения город России и Европы (более 11 млн. человек). Москва является крупнейшим экономическим, политическим, научным, культурным и, конечно же, туристическим центром страны. Ежедневно миллионы людей из разных уголков нашей страны и стран зарубежья приезжают сюда по своим делам: одни решить вопросы с коллегами по бизнесу, другие учиться или работать, а третьи — туристы — прогуляться по знаменитым улочкам города и посмотреть достопримечательности. Все достопримечательности и маршруты по ним изучайте вместе с нашим разделом «Маршруты по Москве».