Купили 2,6 кг борошна по 7,2 грн.за кілограм і 2,2 кг цукру по 8,7 грн.за кілограм. Яка із ??их покупок дорожча і на скільки?

Математика

Купили 2,6 кг борошна по 7,2 грн.за кілограм і 2,2 кг цукру по 8,7 грн.за кілограм. Яка із ??их покупок дорожча і на скільки?

Автор: Гость