Купили 2,6 кг борошна по 7,2 грн.за кілограм і 2,2 кг цукру по 8,7 грн.за кілограм. Яка із ??их покупок дорожча і на скільки?

Математика
Купили 2,6 кг борошна по 7,2 грн.за кілограм і 2,2 кг цукру по 8,7 грн.за кілограм. Яка із ??их покупок дорожча і на скільки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,6 кг * 7,2 грн/кг = 18,72 грн 2,2 кг * 8,7 грн/кг = 19,14 грн 19,14 грн - 18,72 грн = 0,42 грн Видповидь: купивля цукру дорожча на 0,42 грн
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