Расскажите, как воздействует на развитие мозга гормон щитовидной железы.

Биология
Расскажите, как воздействует на развитие мозга гормон щитовидной железы.
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Автор: Гость
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Гость:
Гормон щитовидной железы воздействует за перепады настроения
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