Реакция замещения,как получить?

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Реакции замещения могут происходить в виде двойного обмена: А—В + С—Е А—С + В—Е. Один из подвидов — вытеснение, например, меди железом из раствора медного купороса: CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu. В качестве «атакующей» частицы могут выступать атомы, ионы или функциональные группы