Реакция замещения,как получить?
Химия
Реакция замещения,как получить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакции замещения могут происходить в виде двойного обмена: А—В + С—Е А—С + В—Е. Один из подвидов — вытеснение, например, меди железом из раствора медного купороса: CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu. В качестве «атакующей» частицы могут выступать атомы, ионы или функциональные группы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Море отличается от залива: а) меньшей глубиной б) положением на окраине океана ??) большой площадью территории г) особенностями свойств вод...
Українська мова
Русский язык
Составь из данных словосочетаний предложения,а из предложений-текст.Озаглавь его.Подчеркни определения.Укажи какой частью речи они выражены. Трусли...