Море отличается от залива: а) меньшей глубиной б) положением на окраине океана ??) большой площадью территории г) особенностями свойств воды, течениями и живущими организмами

География
Море отличается от залива: а) меньшей глубиной б) положением на окраине океана ??) большой площадью территории г) особенностями свойств воды, течениями и живущими организмами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ "Г" Море отличается  от залива особенностями свойств воды, течениями и живущими организмами.
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