Море отличается от залива: а) меньшей глубиной б) положением на окраине океана ??) большой площадью территории г) особенностями свойств воды, течениями и живущими организмами

География

Море отличается от залива: а) меньшей глубиной б) положением на окраине океана ??) большой площадью территории г) особенностями свойств воды, течениями и живущими организмами

Автор: Гость