Решите уравнение: (2x-5)^2-(2x-3)^2=0 (3x-9)^2-(3x+3)^2=0
Алгебра
Решите уравнение: (2x-5)^2-(2x-3)^2=0 (3x-9)^2-(3x+3)^2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-5)² - (2x-3)²= 0 4x²-20x+25-4x²+12-9=0 -20x+12x=-25+9 -8x=-16 x=2 (3x-9)² - (3x+3)² 9x²-54x+81-9x²-18x-9=0 -54x-18x=-81+9 -72x=-72 x=1
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