Составь из двух треугольник со сторонами4,5,3см прямоугольник, найти его площадь ипериметр

Математика
Составь из двух треугольник со сторонами4,5,3см прямоугольник, найти его площадь ипериметр
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