Основания трапеции 10 и 24 см, боковые стороны 13 и 15 см. Найти площадь трапеции.
Геометрия
Основания трапеции 10 и 24 см, боковые стороны 13 и 15 см. Найти площадь трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь трапеции по четырём сторонам: Здесь: a и b основания, c и d боковые стороны. Подставив значения длин сторон, получаем площадь трапеции: S = 204.
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