1 предложение was 1 предложение were на английском
Английский язык
1 предложение was 1 предложение were на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1you were angry with me. 2 she was at home at thet time
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