Самый интересный герой в комедии ревизор

Литература
Самый интересный герой в комедии ревизор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлестаков любит рисоваться, кокетничать и изображать то, чего нет. Попросту, он любит приврать. «Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню», «У меня первый дом в Петербурге»…. Он очень легкомысленен: «У меня все это вдруг», «Необыкновенная легкость мыслей». Хлестаков ни разу в пьесе логически не оценивал ситуацию, у него безудержная фантазия и он не способен на долгое уныние (видимо, Гоголь открыл один из русских национальных типов).
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