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Как книги меняют людей?
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Как книги меняют людей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда читаеш книги станеш умным и меняешься
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