Помогите найдите длину окружности в (см) диаметр который равен 24.Число пи округлите до сотых

Математика
Помогите найдите длину окружности в (см) диаметр который равен 24.Число пи округлите до сотых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С=пиD; 3,14*24=75,36см длина окружности
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