Помогите составить лингво-стилистический анализ текста Н.Рубцова "Элегия" Стукн??л по карману — не звенит! Стукнул по другому — не слыхать! В тихий свой, таинственный зенит Полетели мысли отдыхать. Но очнусь и выйду за пор...

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Помогите составить лингво-стилистический анализ текста Н.Рубцова "Элегия" Стукн??л по карману — не звенит! Стукнул по другому — не слыхать! В тихий свой, таинственный зенит Полетели мысли отдыхать. Но очнусь и выйду за порог, И пойду на ветер, на откос О печали пройденных дорог Шелестеть остатками волос. Память отбивается от рук. Молодость уходит из-под ног. Солнышко описывает круг — Жизненный отсчитывает срок. Стукну по карману — не звенит! Стукну по другому — не слыхать! Если только буду знаменит, То поеду в Ялту отдыхать…

Автор: Гость