Вы обнаружили травмированного человека с признаками перелома. Кроме вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой помощи до приезда «скорой помощи»?

Окружающий мир

Вы обнаружили травмированного человека с признаками перелома. Кроме вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой помощи до приезда «скорой помощи»?

Автор: Гость