Вы обнаружили травмированного человека с признаками перелома. Кроме вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой помощи до приезда «скорой помощи»?
Окружающий мир
Вы обнаружили травмированного человека с признаками перелома. Кроме вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой помощи до приезда «скорой помощи»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обездвижить, дать болеутоляющее. при открытом переломе необходимо обеззаразить раны и наложить давящую повязку или жгут. все остальное оставить медикам.
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