Составьте уравнение!!! Фабрика предполагала выпустить партию изделий за 10 дней. Но оказалось, что надо выпустить на 70 изделий больше .Поэтому ежедневно выпускали на 3 изделия больше, чем предполагалось, и работа продолжалась...

Алгебра

Составьте уравнение!!! Фабрика предполагала выпустить партию изделий за 10 дней. Но оказалось, что надо выпустить на 70 изделий больше .Поэтому ежедневно выпускали на 3 изделия больше, чем предполагалось, и работа продолжалась на 2 дня дольше. Сколько изделий в день предполагалось выпустить первоначально?

Автор: Гость