Составьте уравнение!!! Фабрика предполагала выпустить партию изделий за 10 дней. Но оказалось, что надо выпустить на 70 изделий больше .Поэтому ежедневно выпускали на 3 изделия больше, чем предполагалось, и работа продолжалась...
Алгебра
Составьте уравнение!!! Фабрика предполагала выпустить партию изделий за 10 дней. Но оказалось, что надо выпустить на 70 изделий больше .Поэтому ежедневно выпускали на 3 изделия больше, чем предполагалось, и работа продолжалась на 2 дня дольше. Сколько изделий в день предполагалось выпустить первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+70*3*2=80*3:2=240:2=120 изделий в день
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