Будь ласка допоможіть зробити хто шо зможе!)

Математика
Будь ласка допоможіть зробити хто шо зможе!)
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Автор: Гость
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Гость:
Почти во всех примерах сложные функции, где внутренняя функция - линейная кх+b. В первообразной появляется множитель 1/к
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