Какие произведения об очень высоких людях ты читал?

Литература
Какие произведения об очень высоких людях ты читал?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дядя Стёпа-светофор вот
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