Помогите решить пожайлуста 7х^3 - 28х=0 81х^3 +36х^2+4х=0
Алгебра
Помогите решить пожайлуста 7х^3 - 28х=0 81х^3 +36х^2+4х=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7xˇ3-28x =0, 7x.(xˇ2-4)=0,7x.(x+2)(x-2)=0 x1=0,x2=-2,x3=2 81xˇ3 +36xˇ2+4x =0, x.(81xˇ2+36x +4) =0 x.(9x+2)ˇ2=0, a)x=0 b)9x+2=0, 9x=-2, x = -2/9
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