В каком году родились мама и папа александра невского

История
В каком году родились мама и папа александра невского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец 1191 год. Мать без понятия.
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