1.какие фестивали есть в вашей стране? : 2.когда они проходят? : 3.какой твой любимый фестиваль? 4.что ты там будешь заниматься? : 5.что ты там будешь кушать?

Английский язык
1.какие фестивали есть в вашей стране? : 2.когда они проходят? : 3.какой твой любимый фестиваль? 4.что ты там будешь заниматься? : 5.что ты там будешь кушать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It's food fectival in our country. They are always in August. I will play board games and eat hotdog
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста , написать сочинение по плану 1.Вступление . Каким событием посвящается повесть Н.В. Гоголя и кто ее главный герой? 2. О...
Ответить
Алгебра
Помогите вычислить, последний пример, уже полтора часа бьюсь: , если sinαcosα =2/5
Ответить
Алгебра
Как решить это неравенство 5-x^2<=0
Ответить
История
В каком году родились мама и папа александра невского
Ответить
Математика
На театральном празднике в Афинах побывало 54000 зрителей половина зрителей посмот??ело Please пьеса ибсена 3 часть оставшихся пьесы еврипида остал...
Ответить