1.какие фестивали есть в вашей стране? : 2.когда они проходят? : 3.какой твой любимый фестиваль? 4.что ты там будешь заниматься? : 5.что ты там будешь кушать?

Английский язык

1.какие фестивали есть в вашей стране? : 2.когда они проходят? : 3.какой твой любимый фестиваль? 4.что ты там будешь заниматься? : 5.что ты там будешь кушать?

Автор: Гость