Помогите пожалуйста , написать сочинение по плану 1.Вступление . Каким событием посвящается повесть Н.В. Гоголя и кто ее главный герой? 2. Основная часть . Тарас Бульба- сын боевого и трудного времени . А) Тарас - коренно...

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Помогите пожалуйста , написать сочинение по плану 1.Вступление . Каким событием посвящается повесть Н.В. Гоголя и кто ее главный герой? 2. Основная часть . Тарас Бульба- сын боевого и трудного времени . А) Тарас - коренной, старый полковник . Б) Гордость казака ща своих сыновей. В)" Нет из святее товарищества". Г) Суровый , беспощадный мститель . Д) Погибаемый воли даже перед лицом смерти. 3. Заключение . Что привлекает нас в характере и поступках Тараса Бульбы?

Автор: Гость