Помогите пожалуйста , написать сочинение по плану 1.Вступление . Каким событием посвящается повесть Н.В. Гоголя и кто ее главный герой? 2. Основная часть . Тарас Бульба- сын боевого и трудного времени . А) Тарас - коренно...
Русский язык
Помогите пожалуйста , написать сочинение по плану 1.Вступление . Каким событием посвящается повесть Н.В. Гоголя и кто ее главный герой? 2. Основная часть . Тарас Бульба- сын боевого и трудного времени . А) Тарас - коренной, старый полковник . Б) Гордость казака ща своих сыновей. В)" Нет из святее товарищества". Г) Суровый , беспощадный мститель . Д) Погибаемый воли даже перед лицом смерти. 3. Заключение . Что привлекает нас в характере и поступках Тараса Бульбы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо на "5" или на "4"?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На театральном празднике в Афинах побывало 54000 зрителей половина зрителей посмот??ело Please пьеса ибсена 3 часть оставшихся пьесы еврипида остал...
Математика