Влияние хозяйственной деятельности население на окружающих среду Канада ( оттава)
География
Влияние хозяйственной деятельности население на окружающих среду Канада ( оттава)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наверное такое же.... как и во всём остальном развитом мире.... ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОПТИТ.... ЗЕЛЁНЫЕ ПРОТЕСТУЮТ.... и к ним ...прислушивается правительство....
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